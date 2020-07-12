РИАМО - 12 июл. В Подмосковье и Москве следующая неделя будет дождливой, больше всего осадков может выпасть 15 июля – порядка 30% от месячной нормы, сообщается на сайте «Метеовести».

Тринадцатого июля в регионе может выпасть 7-12 миллиметров осадков. 14 июля к берегам Москвы-реки хлынут холодные воздушные массы, превращая дожди в обложные и продолжительные, усиливая ветры.

«Пик похолодания придется на среду. Регион окажется на северной периферии активного южного циклона. Будет пасмурно, ветрено, и много дождей. Порывы ветра достигнут 12-17 метров в секунду, а осадки принесут в месячную копилку еще 15-30 миллиметров воды», - говорится в сообщении.

В Московском регионе в середине недели будет на 4-5 градусов холоднее, чем обычно в июле.

К климатической норме температура начнет возвращаться к концу недели.