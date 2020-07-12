РИАМО - 12 июл. Ученый из Гонконга, декан медицинской школы городского университета Габриэль Леунг выявил закономерность, согласно которой мутация ДНК привела к увеличению заразности коронавирусной инфекции, передает Газета.ru.

«По его данным, в штамме коронавируса произошла мутация. Это означает, что заразность Covid-19 выросла еще на треть. Он отметил, что такие печальные выводы подтверждают как международное исследование, так и местное», - говорится в сообщении.

По данным ученого, каждый, кто уже заражен коронавирусом, может передать инфекцию еще четырем людям.

На сегодня в мире число зараженных уже превысило 12 миллионов, с начала пандемии от коронавируса умерли более 550 тысяч человек.

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Текстовая трансляция

12 ИЮЛЯ

- Шесть человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Всего в Московской области зафиксировано 60 492 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6615 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 197 больных, в Москве - 679.

- Столичная система образования справилась с работой во время пандемии. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Москва справилась, я бы не сказал, что безболезненно, потому что можете себе представить, вы огромная образовательная машина, миллионы учащихся, огромное количество педагогов. Мы не прекратили образовательный процесс. Сказали, что он переводится в дистанционную работу», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- Еще 465 пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 560.

- 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Жителям столицы при первых симптомах простуды рекомендуют вызвать врача на дом.

- В Подмосковье сильно снижается число выявленных случаев Covid‑19 при высоком тестировании. Большинство медучреждений региона переходит к плановой работе.