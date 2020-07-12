РИАМО - 12 июл. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что считает обязательным прислушиваться к критике, ведь всегда есть те, кто думает иначе, им кажется, что у них есть лучшие решения, передает Газета.ru.

«Я, вообще, как это не покажется странным, считаю своей обязанностью прислушиваться к тому, что декларируется или к тому, что предлагается — если что-то предлагается вообще, кроме критики, потому что, если это критика ради критики, то это просто неинтересно», — сказал Путин.

Глава государства также подчеркнул,что в случае, если поступившее ему предложение является конструктивным, то он с удовольствием к нему прислушивается.

В то же время президент заметил, что не будет в обязательном порядке реализовывать услышанное, но считает нужным узнать всю палитру мнений, оценок и предложений.