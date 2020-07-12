РИАМО - 12 июл. В текущем году пользователями приложения Главгосстройнадзора «Подмосковные стройки» стали более 13 тысяч человек, на интерактивной карте можно следить за ходом строительства почти 3,5 тысяч объектов, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора.

«Мы оперативно реагируем на изменения в строительстве объектов на территории Подмосковья и ежедневно обновляем данные в сервисе. С начала этого года мы внесли на карту информацию о более чем 1,7 тысяча новых объектов Подмосковья», - сказал руководитель ведомства Артур Гарибян.

Сейчас PUSH-уведомления с актуальными сведениями о ходе строительства получают порядка 20 тысяч человек.