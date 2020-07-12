РИАМО - 12 июл. В подмосковной Балашихе 40-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве своей супруги, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«По предварительным данным следствия, 11 июля 2020 года обвиняемый, находясь в своей квартире, расположенной в жилом доме в городе Балашихе, в ходе ссоры нанес 40-летней супруге два колото-резанных ранения в область туловища. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия», - говорится в сообщении.

Скоро следователь решит вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.

На сегодня уже проведен осмотр места происшествия, назначена судмедэкспертиза. Также в настоящий момент проводится комплекс иных следственных мероприятий, призванных установить все обстоятельства совершенного преступления.