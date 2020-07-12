РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. Мотоциклистки женского мотоклуба «Крылья» навестили тяжелобольного мальчика из Подольска и передали средства личной гигиены и детское питание, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Девятимесячный Саша Мурашов из Подольска страдает от редкого и смертельного заболевания - СМА (спинальная мышечная атрофия) 1-го типа. Для того, чтобы спасти малыша, его родители собирают денежные средства, необходимые для дорогостоящего лечения. 11 июля мальчика навестили мотоциклистки первого в России женского мотоклуба «Крылья».

Девушки привезли мальчику средства личной гигиены, а также детское питание. В завершение благотворительного выезда мотоциклистки записали видеоролик в поддержку тяжелобольного мальчика и пожелали ему скорейшего выздоровления.