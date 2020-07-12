РИАМО - 12 июл. Правоохранители в Одинцовском городском округе задержали 37-летнего жителя столицы, которого подозревают в убийстве мужчины, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«По данным следствия, 27 июня 2020 года на обочине автодороги, расположенной около деревни Семенково Одинцовского городского округа, обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением грудной клетки», - говорится в сообщении.

Слаженная и оперативная работа следователей и криминалистов ГСУ СК России по Московской области, а также оперативных сотрудников ГУ МВД России по региону позволила установить личность и задержать мужчину, подозреваемого в совершении указанного преступления.

Подозреваемый отказался от дачи показаний сославшись на статьи 51 Конституции РФ. Скоро ему предъявят обвинение. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

На сегодня уже допрошен ряд свидетелей, проведен осмотр места происшествия, назначена судмедэкспертиза. Также проводится комплекс иных следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы.