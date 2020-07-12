РИАМО - 12 июл. Российский спортсмен Петр Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе, став вторым чемпионом из России в данном промоушене, передает Газета.ru.

Ян одолел в титульном бою бразильского борца Жозе Алдо.

«Поединок состоялся в рамках турнира промоушена под номером 251, который впервые проходит на «Бойцовском острове», - говорится в сообщении.

Бой длился до пятого раунда, в котором на третьей минуте был зафиксирован технический нокаут Алдо.

Первым чемпионом в UFC из России был Хабиб Нурмагомедов.