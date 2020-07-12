РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. Рабочие отремонтировали тротуар на улице Генерала Раевского в подмосковном Подольске оп просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой отремонтировать тротуар на улице Генерала Раевского. Он отметил, что не так давно рабочие расковыряли тротуар в двух местах. При этом возле остановки вернули тротуар в прежнее состояние, но ниже по улице все так и оставили.

«Администрация округа рассмотрела обращение по вопросу строительства тротуара на данной дороге и сообщает, что она является дорогой местного значения. Работы по ремонту тротуара выполнены», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.