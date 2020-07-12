РИАМО - 12 июл. В Подмосковье «желтый» уровень опасности из‑за грозы и сильного ветра объявили на воскресенье, в столице такой же уровень опасности погоды действует до 14:00 14 июля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Смоленской, Калужской, Тульской и Рязанской областей.

В воскресенье в Московском регионе переменная облачность, местами прогнозируется кратковременный дождь, гроза. Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Столбики термометров могут подняться до плюс 27 градусов.

В понедельник в регионе ожидается до плюс 26 градусов. Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров в секунду.