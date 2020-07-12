РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. Пожарные подмосковного Подольска ликвидировали возгорание в сарае деревни Мотовилово, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Ликвидация пожара в сарае в городском округе Подольск. 11 июля в 23:36 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в сарае по адресу: Московская область, городской округ Подольск, деревня Мотовилово», - говорится в сообщении.

В 00:50 в воскресенье пожарные ликвидировали возгорание в сарае.

Всего в тушении пожара принимали участие три единицы техники и девять человек.