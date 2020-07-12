РИАМО - 12 июл. В деревне Горбуново Одинцовского городского округа обнаружили два снаряда времен Великой Отечественной войны, их уничтожение запланировано на воскресенье, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 15:26 11 июля поступило сообщение об обнаружении двух снарядов времен ВОВ по адресу: Одинцовский городской округ, деревня Горбуново, в лесу», - говорится в сообщении.

На месте находки выставлена охрана силами Звенигородского отдела полиции.

Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано силами министерства обороны РФ на воскресенье.