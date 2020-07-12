РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. Недостроенный микрорайон Кузнечики-2 в Подольске оформили для дальнейшей передачи в муниципальную собственность, говорится в документе ФКП «Управление заказчика капитального строительства министерства обороны Российской Федерации», имеющемся в распоряжении «РИАМО в Подольске».

«Рассмотрев обращение, отправленное в ФКП «Управление заказчика КС Минобороны России» военной прокуратурой Подольского гарнизона, в части передачи в муниципальную собственность участков в микрорайоне Кузнечики-2 сообщаем, что в настоящее время, в рамках выделенных полномочий, предприятием обеспечены и проведены мероприятия, направленные на оформление объектов незавершенного строительства, необходимые для дальнейшей реализации передачи в муниципальную собственность»,- говорится в документе.

Вопросы использования имущества минобороны России, в том числе его передачи в муниципальную собственность, относятся к компетенции органов военного управления.

В микрорайоне Кузнечики-2 Минобороны ранее строило многоэтажные дома, но строительство остановилось. В настоящее время в микрорайоне построены коробки 11 домов без подведенных коммуникаций.