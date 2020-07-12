РИАМО - 12 июл. Нагрузка на автодороги Москвы выросла в последнее время, это объясняется тем, что после самоизоляции больше москвичей начали пользоваться личным транспортом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«У нас многие жители перешли с общественного транспорта на личный. Я думаю, что это временная история, но все равно сдвижка произошла - люди себя чувствуют более безопасно на личном транспорте, и загруженность дорог у нас сегодня будь здоров», - сказал Собянин.

Он добавил, что такая загруженность дорог также могла быть вызвана тем, что большинство москвичей этим летом не поехали в отпуска.