РИАМО - 12 июл. С 1 августа начнется перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, в этом году стоимость пенсионного балла составляет 93 рубля, следовательно, размер максимальной прибавки составит 279 рублей, сообщает «Российская газета».

«Ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла. Так, в прошлом году стоимость пенсионного коэффициента (балла) составляла 87,24 рубля. Максимальное увеличение пенсии составило 261,72 рубля», - говорится в сообщении.

Перерасчет также коснется получателей накопительной пенсии. Для них размер выплат увеличится на 9,13%.

Также на 7,99% вырастут пенсии участников программы софинансирования пенсионных накоплений.