РИАМО - 12 июл. По словам адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева, его подзащитный чувствует себя очень плохо как морально, так и физически, передает Газета.ru.

«Все разговоры, осуждения и да, поддержка, ему не нужны. Он должен и хочет побыть один, чтобы подготовиться к суду», — отметил Пашаев.

При этом защитник заявил об излишней публичности родственников погибшего в ДТП, отметив, что их участие в российских ток-шоу — «это совсем не про справедливость».

Он в очередной раз раскритиковал родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова за излишнюю публичность и участие в российских ток-шоу, пояснив, что «это совсем не про справедливость».

Восьмого июня на Смоленской площади в Москве Ефремов устроил ДТП, в котором погиб водитель грузовика Захаров. Артиста обвиняют по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Сейчас Ефремов находится под домашним арестом.