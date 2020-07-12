РИАМО - 12 июл. Правоохранители задержали в Воскресенске 67-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«По предварительным данным следствия, 10 июля 2020 года в частном доме в городе Воскресенске между подозреваемым и 56-летним мужчиной произошла ссора, в результате которой пенсионер нанес потерпевшему проникающее колото-резанное ранение грудной клетки с повреждением сердца», - говорится в сообщении.

От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Скоро подозреваемому будет предъявлено обвинение. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следователи и криминалисты уже провели осмотр места происшествия, назначили судмедэкспертизу. Также проводится целый комплекс иных следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы.