РИАМО - 12 июл. На следующей неделе в рамках фестиваля «Московские сезоны дома» все желающие смогут научиться нетикету, подготовиться к пикнику или познакомиться с блогерами, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«С понедельника и на весь июль мы вводим новую рубрику — «Интервью с блогером». Первые ee герои – авторы популярных проектов, связанных с нашим городом. Мы расспросим их о любимых местах для прогулок по Москве, секретах красивых фотографий и о многом другом», - говорится в сообщении.

Уже 14 июля все желающие смогут обсудить правила этикета, а 16 июля – нетикета (этикет, связанный с гаджетами и интернетом). В выпусках будут затронуты разные вопросы. Например, обязательно ли сразу же отвечать на сообщения, которые поступили через мессенджер, стоит ли «френдить» всех коллег и так далее.

«Всех, кто любит зрелищное, захватывающее кино (а кто же его не любит?!) ждем на страничке «Московских сезонов» в Instagram 13 июля в 18:00 на встрече под интригующим названием «Что такое блокбастер по-русски?» - добавляется в материале.

Актриса и телеведущая Алена Макеева 14 июля пройдет прямой эфир «ЗОЖ со вкусом: лайфхаки и рецепты». Она расскажет о суперфудах, размере порций, времени, когда рекомендуется принимать пищу и так далее.

Основательницей школы прикладной дрессировки и коррекции поведения собак Pi-Bo Надежда Пигарева расскажет, как с комфортом для себя и своего питомца провести время в городе. Эфир состоится 16 июля.

13 июля молодой поэт и писатель, финалист литературной премии «Лицей» Евгений Горон прочитает отрывок из произведения Ивана Бунина «Чистый понедельник».

Шеф-повар Юрий Книжник проведет несколько кулинарных мастер-классов. 14 июля все желающие смогут научить готовить том-ям, 16 июля – говядину в устричном соусе. Для юных поваров 18 июля пройдет мастер-класс по приготовлению запеченного в соли картофеля.

«Шеф-повар, консультант по ресторанному менеджменту, участник российских и зарубежных фестивалей Иван Кудряшов приглашает всех на пикник! Что приготовить для поездки на природу? Во-первых шедевр испанской кулинарии, холодный томатный суп гаспачо, а во-вторых, в-третьих и так далее – много-много брускетт», - отмечается в сообщении.

Данный видеоурок будет выложен в Сети 17 июля.