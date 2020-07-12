РИАМО - 12 июл. В столице много необычных многоэтажных зданий, которые были построены во второй половине ХХ века, в городе можно увидеть дома на ножках или дом-сороконожку, сообщается на сайте мэра Москвы.

«В Москве немало жилых зданий, которые представляют архитектурную и историческую ценность. В столице можно увидеть лежачий небоскреб и круглые дома», - говорится в сообщении.

В середине 1960-х годов в Москве начались эксперименты с возведением девятиэтажных домов, приподнятых над землей. Например, с 1960-х по 2011 год в городе появилось шесть многоэтажных домов, приподнятых над землей на массивных железобетонных сваях.

В северных широтах такая конструкция применялась для защиты от вечной мерзлоты или наводнений, однако в столице выполняла скорее художественные функции. Москвичи сразу окрестили новые постройки домами на ножках или сороконожками. Самые известные из них — дом 184, корпус 2, на проспекте Мира и дом 34 на Беговой улице.

Еще одним архитектурным решением стало шахматное расположение балконов, при таком расположении, если смотреть снизу, то кажется, что балконы, как ступеньки гигантской лестницы.

Также в Москве есть так называемый дом-сороконожка - здание стоит на 40 опорах. Дом планировали отдать под гостиницу для летней Олимпиады 1980 года, однако там поселили работников авиационного завода «Знамя труда».

Дом построен из тех же типовых панелей, что и обычные девятиэтажки, однако они положены внахлест друг на друга. Это создает видимость того, что здание покрыто чешуей, что дополняет образ насекомого.