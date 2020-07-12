РИАМО - 12 июл. В Воскресенье на МКАД пассажир одной из машин утроил стрельбу, его разыскивает полиция, сообщает ТАСС.

«Сегодня около 10:38 на службу «02» от граждан поступило сообщение о том, что на 54-м километре МКАД пассажир одного из автомобилей произвел выстрел вверх из неустановленного оружия», - сказал представитель пресс-службы ГУ МВД по Москве.

Он уточнил, что в настоящее время специалисты ведут розыск злоумышленника.

Собеседник агентства подчеркнул, что по факту случившегося на МКАД началась проверка.