РИАМО - 12 июл. В Московской области 11 июля прошли сильные дожди, больше всего осадков выпало в Волоколамске – около 26% от месячной нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

Атмосферный фронт с Атлантики вечером 11 июля близко подошел к столице.

«В Волоколамске выпало 25 миллиметров осадков, в Клину - 8 миллиметров, в Можайске - 6 миллиметров. На погоду столицы фронт влияния практически не оказал, лишь в Зеленограде и Митине наблюдался дождь», - говорится в сообщении.

Небольшой дождь был в Московском регионе и в ночь на воскресенье. МВ мегаполисе выпал 1 миллиметр осадков, в Подмосковье - до 3 миллиметров.

Днем в воскресенье на западе Московской возможны и ливни и грозы, а восток региона останется в жарком воздухе, осадков не ожидается.

Месячная норма осадков в июле составляет 94 миллиметра.