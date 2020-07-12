РИАМО - 12 июл. В Подмосковье и Москве на следующей неделе ожидается ожидается дождливая погода и гроза, в начале неделе прогнозируется похолодание, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Днем завтра (в Москве - ред.) 25-27 градусов, по области - 22-27 градусов. Наиболее высокая температура ожидается на востоке Подмосковья. Вечером в понедельник регион будет пересекать холодный фронт. Он отметится кратковременными дождями, возможно даже с грозой», - сказала Позднякова.

Она добавила, что во вторник Москва и Подмосковье окажутся в холодной части фронта. Погода практически не изменится, в Москве столбик термометра зафиксируется на отметке 23-25 градусов, в области - 20-25 градусов.

В среду в регион продолжится поступление холодного воздуха. В столице и области немного похолодает, в Москве температура опустится до 18-20 градусов, в Подмосковье - до 17-23.

В четверг и пятницу температура будет будет ниже климатической нормы. В Москве прогнозируется до 17-20 градусов, по области - 17-22. Также в конце рабочей недели в регионе ожидаются кратковременные дожди.