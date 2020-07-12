РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. На трех энергообъектах подмосковного Подольска с 14 по 16 июля возможны отключения электричества из-за плановых работ, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Подольское производственное отделение АО «Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии. На энергообъектах, обсуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей», - говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется 14 июля в детском образовательном центре микрорайона Климовск для определения места прохождения кабельной трассы.

Также 15 июля запланировано техническое обслуживание энергообъекта в СНТ «Испытатель-2», а 16 июля - в СНТ «Быково».