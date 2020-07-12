РИАМО - 12 июл. На территории Московской области в воскресенье до конца дня ожидается гроза с дождем, местами сильным, усиление ветра порывами до 12-17 метров в секунду, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по региону.

Автомобилистам посоветовали воздержаться от поездок. По возможности стоит остаться дома или на работе.

«Если ливень застал Вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления», - говорится в сообщении.

Водителям, которых ливень застал в дороге, спасатели советуют не пытаться преодолеть подтопленные участки. Следует медленно перестроиться на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратить движение. Также следует включить аварийные огни, пока пережидаете ливень.

Во время грозы в домах рекомендуют отключить электричество и не пользоваться лифтами.