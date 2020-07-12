РИАМО - 12 июл. Число новых выявленных случаев за неделю в Москве на 59% меньше, чем месяц назад и на 89% меньше, чем два месяца назад, сообщает оперативный штаб столицы по ситуации с коронавирусом.

В городе за сутки подтверждено 679 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Среди новых выявленных случаев: 46,5% — от 18 до 45 лет, 33,0% — от 46 до 65 лет, 12,7% — от 66 до 79 лет, 5,1% — старше 80 лет, 2,7% — дети», - говорится в сообщении.

Все пациенты, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция, а также те, кто близко контактировал с заболевшими, находятся под меднаблюдением.

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Текстовая трансляция

12 ИЮЛЯ

- Шесть человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Всего в Московской области зафиксировано 60 492 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6615 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 197 больных, в Москве - 679.

- Столичная система образования справилась с работой во время пандемии. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Москва справилась, я бы не сказал, что безболезненно, потому что можете себе представить, вы огромная образовательная машина, миллионы учащихся, огромное количество педагогов. Мы не прекратили образовательный процесс. Сказали, что он переводится в дистанционную работу», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- Еще 465 пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 560.

- 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Жителям столицы при первых симптомах простуды рекомендуют вызвать врача на дом.

- В Подмосковье сильно снижается число выявленных случаев Covid‑19 при высоком тестировании. Большинство медучреждений региона переходит к плановой работе.