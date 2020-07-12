РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. Одна из тепловых подстанций Подольска с 13 июля временно приостановит свою работу из-за проведения профилактики, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«С 13 по 23 июля (включительно) не будет подаваться горячее водоснабжение потребителям от ЦТП-23 (центральной тепловой подстанции) в связи с проведением профилактических работ на КТС «Знамя Октября», - говорится в сообщении.

Управляющая компания приносит извинения жителям за доставленные неудобства.