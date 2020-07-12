РИАМО - 12 июл. В Можайском городском округе после сильных ливней остаются подтопленными 13 приусадебных участков, на месте работают более 40 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.
В результате сильных ливней, прошедших 8 июля, было подтоплено 278 приусадебных участков и 150 частных домов в четырех СНТ в сельском поселении Горетовское Можайского городского округа.
«По состоянию на 10:00 12 июля подтопленными остаются 13 приусадебных участков и десять дачных домов. Привлекаемые силы и средства: 34 человека и 10 единиц техники из них от МЧС: десять человек и три единицы техники», - говорится в сообщении.
На месте ЧП походят работы по устранению засоров дренажной системы и малых проточных гидронимов, в которые осуществляется вывод дренажных вод; производится перекачка вод из подтопленных участков на естественные уклоны рельефа местности.
РИАМО - 12 июл. В Можайском городском округе после сильных ливней остаются подтопленными 13 приусадебных участков, на месте работают более 40 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.
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