РИАМО - 12 июл. Серия мини-скульптур павлинов в подмосковном Серпухове пополнилась павлиненком-доктором, его можно найти у детской городской поликлиники на улице Ворошилова, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Всего в серии – 13 миниатюр, где разместится еще один член бронзовой семьи павлинов, пока остается тайной», - говорится в сообщении.

Ранее скульптуры павлинов установили возле здания ФГКУ «29 отряд Федеральной противопожарной службы по Московской области», у входа в Серпуховский музыкально-драматический театр, у стадиона «Труд», в Екатеринском сквере, у входа в Серпуховский историко-художественный музей, у здания Следственного комитета, в парке имени Олега Степанова, в Принарском парке, у входа в Центральную детско-юношескую библиотеку и на Привокзальной площади.

Скульптуры павлинят, расположенные в городе, станут основой квеста, который смогут пройти жители и гости Серпухова. Также со скульптурами можно сфотографироваться на память.