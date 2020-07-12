РИАМО - 12 июл. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 197 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в регионе зафиксировали 60 492 случая заболевания, говорится в сообщении оперштаба Подмосковья по ситуации с Covid-19.

В России за сутки зафиксировано 6615 новых случаев Covid-19, скончались 130 пациентов с коронавирусом, полностью выздоровели 3615 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8-800-550-50-30, а также сайт.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

12 ИЮЛЯ

- Шесть человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Всего в Московской области зафиксировано 60 492 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6615 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 197 больных, в Москве - 679.

- Столичная система образования справилась с работой во время пандемии. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Москва справилась, я бы не сказал, что безболезненно, потому что можете себе представить, вы огромная образовательная машина, миллионы учащихся, огромное количество педагогов. Мы не прекратили образовательный процесс. Сказали, что он переводится в дистанционную работу», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- Еще 465 пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 560.

- 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Жителям столицы при первых симптомах простуды рекомендуют вызвать врача на дом.

- В Подмосковье сильно снижается число выявленных случаев Covid‑19 при высоком тестировании. Большинство медучреждений региона переходит к плановой работе.