РИАМО - 12 июл. На сегодняшний день в столице насчитывается более 1,8 миллиона газифицированных квартир, оборудование в каждой должно быть вовремя проверено, самостоятельное подключение к газовой сети может вызвать утечку газа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Человек привозит газовую плиту домой и думает: «Ну что там ее подключать?» Есть гибкая подводка — одним концом к газопроводу, а другим к плите, и зачем вызывать газовиков, платить им? Но дело в том, что, если человек неспециалист, он почти всегда закрутит неправильно: или недожмет, или пережмет паронитовую прокладку в местах соединения. А это утечка газа», — сказала главный инженер АО «Мосгаз» Татьяна Киселева.

Проверки оборудования проводятся по графику. Можно узнать день, когда должен прийти газовик. Специалисты проводят проверки по будням в рабочее время — с 08:00 до 17:00. За 20 дней до прихода Мосгаз оповещает об этом управляющую компанию, а та — жильцов. Кажется, что будет удобнее, если сотрудник придет вечером, но проводили эксперимент, и газовики работали с 11:00 до 20:00.