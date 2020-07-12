РИАМО - 12 июл. В Московский регион на следующей неделе начнет поступать холодный воздух из Арктики, самым холодным днем недели может стать среда, сообщает «Российская газета».

«По сравнению с выходными температура воздуха понизится на 10 градусов. Днем будет всего плюс 16-21 градус. В ночь на четверг плюс 9-14», - говорится в сообщении.

Также в регион придут осадки, в среду и четверг прогнозируется дождь.

А в конце недели тепло возвратится, воздух может прогреться до плюс 27 градусов. Но 30-градусной жары ждать пока не стоит.