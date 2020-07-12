РИАМО - 12 июл. В парке «Зеленая река», который входит в состав жилого квартала на территории бывшей промзоны «Серп и Молот» в Москве, появится сухой фонтан, ручей, площадь для ярмарки выходного дня и ледовая площадка для катка, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На днях парк «Зеленая река» стал лучшим в номинации «Городской дизайн» по версии MUF Community Awards 2020. Проект сделан с душой: много интересных задумок с точки зрения дизайна, озеленения, замечательные площадки для детей», — сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Первая очередь парка «Зеленая река» была готова в 2019 году. Здесь есть мост с опорами-кадками и висячими садами, развивающие игровые площадки из природных материалов, пергола из натуральной лиственницы длиной 30 метров и многое другое.

Планируется, что парк передадут городу в 2025 году. После открытия всех участков он займет 20% от всей застройки территории бывшей промзоны.