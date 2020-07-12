РИАМО - 12 июл. «Московская электронная школа» подготовила приложения, посвященные театральному искусству, которому в этом году в России исполняется 270 лет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Проверить свои знания о театре поможет интерактивная викторина, которая состоит из 10 вопросов. Еще одно приложение — «В театре» — предложит вспомнить известное стихотворение поэтессы Агнии Барто и вставить в текст пропущенные слова», - говорится в сообщении.

С помощью приложения «Знаменитые театры оперы и балета» пользователи узнают о Большом, Малом, Мариинском театрах, Театре оперетты и других. Там рассказывается, например, как они были построены и кто был архитектором зданий.

Филворд «История театрального звонка» — о том, как появилась традиция приглашать зрителей в зал с помощью звонков. Это началось еще в античных театрах: тогда о начале действа на сцене сообщали троекратные фанфары.

Библиотека «МЭШ» — сервис проекта «Московская электронная школа». Там содержатся почти 46 тысяч сценариев уроков, более 1400 электронных учебных пособий, свыше 340 учебников, более 114 тысяч образовательных интерактивных приложений, семь виртуальных лабораторий, свыше 245 произведений художественной литературы, а также огромное количество тестовых заданий, с помощью которых можно подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ.