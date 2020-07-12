РИАМО - 12 июл. В Сеченовском университете завершили испытание вакцины от коронавирусной инфекции на добровольцах, первую группу планируют выпустить на следующей неделе, сообщает РИА Новости.

Испытания вакцины начались 18 июня. Добровольцы, которые принимали участие в испытании вакцины, были разделены на две группы – первая получила одну дозу вакцины, вторая - две. Безопасность вакцины от подтверждена в ходе клинических испытаний.

«На этом этапе была показана безопасность вакцины.... Безопасность вакцины подтверждена. Она соответствует безопасности тех вакцин, которые сейчас присутствуют на рынке», - сказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

Он добавил, что в первые дни после вакцинации, у добровольцев было повышение температуры, но не было никаких негативных реакций, все чувствуют себя хорошо.

Как уточнил директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов, всех, кто принимал участие в испытании вакцины, изолировали на длительный срок. Из-за этого в группах добровольцев возникло эмоциональное напряжение и случались конфликты.

Он добавил, что две группы добровольцев будут выписаны 15 и 20 июля.

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Текстовая трансляция

12 ИЮЛЯ

- Шесть человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Всего в Московской области зафиксировано 60 492 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6615 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 197 больных, в Москве - 679.

- Столичная система образования справилась с работой во время пандемии. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Москва справилась, я бы не сказал, что безболезненно, потому что можете себе представить, вы огромная образовательная машина, миллионы учащихся, огромное количество педагогов. Мы не прекратили образовательный процесс. Сказали, что он переводится в дистанционную работу», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- Еще 465 пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 560.

- 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Жителям столицы при первых симптомах простуды рекомендуют вызвать врача на дом.

- В Подмосковье сильно снижается число выявленных случаев Covid‑19 при высоком тестировании. Большинство медучреждений региона переходит к плановой работе.