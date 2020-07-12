РИАМО - 12 июл. В столице запустили марафон «Мечта Сони Рыбиной», в ее рамках на более чем на 1,1 тысячи карт «Тройка» записали «подвешенные» поездки для тех, у кого не хватает денег на билет, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно транспортной инфраструктуры Москвы.

«Уже 230 жителей воспользовались такими «Тройками», - говорится в сообщении.

Дополнительную поездку можно оплатить в кассе столичной подземки - ее запишут на «подвешенную» карту «Тройка», по аналогии с «подвешенным» кофе. Если у человека нет денег на проезд, он сможет попросить «подвешенную» «Тройку» в кассе.

Акцию посвятили девочке из Петербурга, которая мечтала о том, чтобы каждый человек мог поехать куда угодно, даже если у него нет денег. Она хотела, чтобы на остановках висели объявления с монетками, и, если человеку нужно воспользоваться транспортом - он может оторвать ее и оплатить проезд.

Соня Рыбина умерла в 10 лет от рака. Ранее ее родители и благотворительный фонд организовали подобную акцию в Петербурге. Теперь ее проводят в Москве.