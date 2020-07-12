РИАМО - 12 июл. Водитель иномарки сбил велосипедиста на Октябрьском проспекте в Подольске, от полученных травм мужчина скончался, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«По предварительной информации, 11 июля около 20:25 по адресу: Подольск, Октябрьский проспект, водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем марки BMW, совершил столкновение с велосипедом под управлением мужчины 1975 года рождения», - говорится в сообщении.

От полученных в ДТП травм велосипедист скончался на месте аварии.

По данному факту сотрудники полиции начали проверку, обстоятельства данной дорожной аварии выясняются.