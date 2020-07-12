РИАМО - 12 июл. Несмотря на пандемию коронавируса и переход на дистанционную работу, столичная система образования справилась со своей работой и не потеряла качества работы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Москва справилась, я бы не сказал, что безболезненно, потому что можете себе представить, вы огромная образовательная машина, миллионы учащихся, огромное количество педагогов. Мы не прекратили образовательный процесс. Сказали, что он переводится в дистанционную работу», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
Он добавил, что качество образования из-за перехода на дистанционную работу не упало.
Московские школы перешли на дистанционное обучение в марте из-за ситуации с коронавирусом, уроки проходили онлайн до конца учебного года.
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Текстовая трансляция
12 ИЮЛЯ
- Шесть человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Всего в Московской области зафиксировано 60 492 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6615 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 197 больных, в Москве - 679.
- Столичная система образования справилась с работой во время пандемии. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
- Еще 465 пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 560.
- 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Жителям столицы при первых симптомах простуды рекомендуют вызвать врача на дом.
- В Подмосковье сильно снижается число выявленных случаев Covid‑19 при высоком тестировании. Большинство медучреждений региона переходит к плановой работе.
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