РИАМО - 12 июл. В Московской области улучшается ситуация с коронавирусной инфекцией, уже к 15 июля в регионе могут быть открыты рестораны и пляжи, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Наша задача - к 15 июля постараться открыть аттракционы, рестораны, пляжи. Понятно, что мы и сейчас видим там людей, но все это требует разрешения еще и главного санитарного врача», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что каждый, кто идет на пляж со своей семьей, должен быть предельно аккуратен, несмотря на заметное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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