РИАМО - 12 июл. Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 465 пациентов за минувшие сутки, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 465 пациентов», - сказала Ракова.

Она добавила, что в городе с начала пандемии от коронавирусной инфекции вылечили 164 560 человек.

Всех москвичей, которые переболели коронавирусом, приглашают сдать плазму крови или стать социальными волонтерами для тех, кто еще болеет.

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