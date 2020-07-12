РИАМО - 12 июл. В Московской области заметно улучшается ситуация с коронавирусной инфекцией, сильно снижается число выявленных случаев Covid-19 при высоком тестировании, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Койки во всех муниципалитетах заметно освобождаются. Мы переоборудуем «Крокус» и «Патриот» уже в ближайшее время. Там осталось несколько десятков человек. Радикально снижается количество выявленных случаев при высоком тестировании», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он уточнил, что уже большинство медучреждений региона переходит к плановой работе.

«Абсолютное большинство переходит к нормальной работе, плановым операциям - сердце, онкология, неврология. Все эти услуги уже оказываются. Помещения должны быть подготовлены после ковида», - добавил губернатор.

Инфекционный госпиталь развернули в парке «Патриот» на территории Одинцовского городского округа. В «Крокус Экспо» организовали филиал Красногорской городской больницы №1, он рассчитан на пациентов с коронавирусом в состоянии легкой и средней степени тяжести.

Из-за ситуации с коронавирусом часть медицинский учреждений в регионе была переоборудована под лечение больных с Covid-19. Сейчас все они постепенно возвращаются к штатной работе.

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Текстовая трансляция

12 ИЮЛЯ

- Шесть человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Всего в Московской области зафиксировано 60 492 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6615 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 197 больных, в Москве - 679.

- Столичная система образования справилась с работой во время пандемии. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Москва справилась, я бы не сказал, что безболезненно, потому что можете себе представить, вы огромная образовательная машина, миллионы учащихся, огромное количество педагогов. Мы не прекратили образовательный процесс. Сказали, что он переводится в дистанционную работу», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- Еще 465 пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 560.

- 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Жителям столицы при первых симптомах простуды рекомендуют вызвать врача на дом.

- В Подмосковье сильно снижается число выявленных случаев Covid‑19 при высоком тестировании. Большинство медучреждений региона переходит к плановой работе.