РИАМО - 12 июл. В Московской области заметно улучшается ситуация с коронавирусной инфекцией, сильно снижается число выявленных случаев Covid-19 при высоком тестировании, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Койки во всех муниципалитетах заметно освобождаются. Мы переоборудуем «Крокус» и «Патриот» уже в ближайшее время. Там осталось несколько десятков человек. Радикально снижается количество выявленных случаев при высоком тестировании», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он уточнил, что уже большинство медучреждений региона переходит к плановой работе.

«Абсолютное большинство переходит к нормальной работе, плановым операциям - сердце, онкология, неврология. Все эти услуги уже оказываются. Помещения должны быть подготовлены после ковида», - добавил губернатор.

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