РИАМО - 12 июл. В воскресенье в Москве и Подмосковье ожидаются кратковременные дожди, воздух погреется до плюс 30 градусов, при грозе порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При переменной облачности местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве - 28-30, по области - 25-30 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду при грозе с порывами 12-17 метров», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 50%.

Такая погода может вызвать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей с симптомами хронической кислородной недостаточности, вегето-сосудистой дистонией, вегетативными расстройствами. У них возможны головные боли, головокружение, боли в области сердца, скачки артериального давления.

Рекомендуется избегать чрезмерных физических нагрузок, пребывания на солнце, контролировать артериальное давление.