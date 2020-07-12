РИАМО - 12 июл. В воскресенье свой 95-й день рождения отмечает выдающийся советский и российский тренер, основатель подмосковной женской баскетбольной команды «Спартак», почетный гражданин Московской области Давид Берлин.

Несколько десятков лет Берлин бессменно руководит женской баскетбольной командой «Спартак» из Ногинска, что стало абсолютным рекордом в мире профессионального спорта. В команде воспитаны выдающиеся спортсменки – чемпионки мира и Европы, подготовлено пять заслуженных мастеров спорта СССР, 26 мастеров спорта международного класса, 12 чемпионок мира и Европы.

На Олимпийских играх в Монреале, Москве, Барселоне и Пекине воспитанницы Берлина завоевали семь золотых и одну бронзовую медали.

В 1967 и 1978 годах команда «Спартак» становилась чемпионом СССР, в 1972 и 1982 годах выигрывала Кубок СССР, семь раз завоевывала звание чемпиона России, четыре раза становилась обладателем Кубка Европы по баскетболу среди женских команд и пять раз - победителем Спартакиады народов СССР.

Давид Берлин родился 12 июля 1925 года в Москве. В 1953 году окончил Московский торфяной институт, в 1967 году - Смоленский государственный институт физической культуры по специальности «тренер-преподаватель».

Берлин начал трудовую деятельность в 1942 году санитаром госпиталя №2430 в Москве. С 1949 по 1999 годы был главным тренером женской баскетбольной команды «Спартак».

С 1999 года по настоящее время - генеральный директор государственного учреждения Московской области «Баскетбольный клуб «Спартак» Московской области». Также он был заместителем председателя Федерации баскетбола России, председателем тренерского совета России, членом коллегии комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области.

Давид Берлин награжден орденом «Знак почета», орденом Почета, орденом Дружбы, медалями, в том числе «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Является заслуженным работником физической культуры Российской Федерации.

Постановлением губернатора Подмосковья от 11 мая 2005 года Берлину присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».