РИАМО - 12 июл. В Москве проводят работы по высадке многолетней рассады цветов, летом мегаполис украсят свыше 1,2 миллиона декоративных цветочных культур, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.

«В этом году в Москве будет высажено вдвое больше многолетников, чем в прошлом, всего более 1,2 миллиона цветов. Высадка рассады началась в середине июня. К сегодняшнему дню уже выполнена большая часть от общего объема работ», – сказал руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства города Александр Соловьев.

Он уточнил, что композиции из многолетних цветов уже украсили клумбы на Триумфальной площади и Краснохолмской набережной, Аллею героев космоса, другие общественные пространства и дворы мегаполиса.

По его словам, специалисты будут проводить работы по высадке многолетних цветов до середины сентября.

Глава департамент ЖКХ Москвы добавил, что больше всего в городе высажено цветов астильб, астр, роз бадан, дельфиниумов, ирисов, пионов, флоксов, хосты, шалфея. Как правило, данные сорта дополняют клумбы, состоящие из однолетних культур. В городе высажено 33 миллиона однолетников.

Больше всего видов растений можно встретить в парке «Зарядье». Там в 2017 году высажено 120 видов многолетних цветов. Они занимают в парке площадь свыше 20 тысяч квадратных метров. Кроме того, для ремонта ландшафтных сообществ в текущем году в парке высадят 50 тысяч многолетних культур.

Специалисты ухаживают за многолетниками. В частности, они пропалывают клумбы, рыхлят почву, поливают, подкармливают удобрениями растения. В осеннюю пору цветы обязательно подготавливают к зимнему периоду: обрезают надземную часть, а розы окучивают и укрывают.