РИАМО - 11 июл. На подмосковном полигоне «Головеньки» проводится всеармейский конкурс по полевой выучке среди танковых и мотострелковых рот Сухопутных войск, в нем принимают участие лучшие командиры рот от Западного, Южного, Восточного и Центрального военных округов, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«Конкурс состоит из четырех этапов: огневая подготовка, вождение боевых машин, тактическая летучка и сдача физической подготовки», - говорится в сообщении.

На огневой подготовке офицерам предстояло поразить мишени на расстоянии от 1 тысячи до 2,5 тысяч метров из танков Т-72Б3, Т-80У, боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортеров БТР-82А. После уничтожения мишеней каждый командир преодолел свыше 20 естественных препятствий на специализированной трассе.

Победители конкурса будут награждены переходящими кубками имени Героя России гвардии полковника Владимира Чабанова и Героя Советского Союза подполковника Зиновия Колобанова.

Всего в проведении конкурса задействовано более 100 военнослужащих и свыше 40 единиц вооружения, военной и специальной техники Кантемировской танковой дивизии Западного военного округа.