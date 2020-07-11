РИАМО - 11 июл. Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова поздравила своего тренера Этери Тутберидзе с победой в номинации «Лучший тренер» премии Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards, сообщает Газета.ru.

«Поздравляю Этери Георгиевну. Заслуженно», — написала Загитова в сторис в своем Instagram-аккаунте.

Тутберидзе работает с чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при Аленой Косторной, двукратной чемпионкой России Анной Щербаковой и двукратным победителем первенства страны среди юниоров Даниилом Самсоновым.

Вместе с Этери Тутберидзе на победу в данной номинации претендовали Брайан Орсер и Рафаэль Арутюнян.