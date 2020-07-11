РИАМО - 11 июл. На Цветном бульваре в столице в рамках Дня московского транспорта вновь установили «танцующий» светофор, в прошлом году он понравился москвичам, поэтому было решено повторить задумку, говорится в сообщении пресс-службы Центра организациям дорожного движения.

«В День московского транспорта мы снова установили «танцующий» светофор для пешеходов. Он отвечает всем требованиям безопасности. Танцующий человек отображается только на красном сигнале светофора. На зеленый сигнал светофор работает в обычном режиме, картинка тоже интерактивная, но не отвлекает пешеходов, когда они переходят», – сказал представитель пресс-службы ЦОДД.

Танец транслируется в режиме реального времени на красной секции светофора. Таким образом, значок на устройстве может повторять движения человека в кабине. Если в кабине никого нет, светофор работает в обычном режиме.

День Московского транспорта празднуют в столице во вторую субботу июля. Он приурочен к дате запуска в городе первого общественного транспорта – конки, которая вышла на маршрут 7 июля 1872 года.