РИАМО - 11 июл. В учебном центре служебного собаководства Вооруженных Сил РФ в Московской области прошло торжественное открытие всеармейского этапа международного кинологического конкурса «Верный друг-2020», сообщается на сайте министерства обороны России.

«В конкурсе принимают участие 15 мужских и женских расчетов кинологов до десяти человек каждая команда. Кроме того, около 80 служебных собак различных пород от овчарок четырех разновидностей до русского черного терьера, возраст которых от трех до пяти лет», - говорится в сообщении.

Участникам и гостям соревнований были продемонстрированы показательные выступления военнослужащих отдельной комендантской роты Преображенского полка, которые показали строевые приемы с оружием, военнослужащие из соединения Воздушно-десантных войск отработали приемы армейского рукопашного боя.

Победители соревнований представят ВС РФ на Армейских международных играх в августе в соревнованиях с командами иностранных государств.

Кинологи пройдут пять этапов конкурса - это трасса «Дог биатлона» с выполнением стрельбы, продемонстрируют защитную службу, преодолеют 300 метровую полосу препятствий, покажут свою меткость в стрельбе из автомата АК-74 М на этапе «Меткий стрелок» и в составе команды пробегут «Дог биатлон-эстафету».