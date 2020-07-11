РИАМО - 11 июл. Правительство Российской Федерации направило в Государственную думу законопроект, согласно которому родственники смогут получать больше сведений об умерших, это касается и врачебной тайны, передает Федеральное агентство новостей.

«Законопроектом предлагается наделить Минздрав России полномочиями по утверждению порядка дачи письменного согласия гражданина или его законного представителя на разглашение врачебной тайны», — говорится в сообщении.

Получить информацию о состоянии пациента, ознакомиться с медицинскими документами и взять копии бумаг о состоянии умершего смогут родственники и другие лица, которые указаны в добровольном согласии.

Регламент, необходимые документы и другие вопросы касательно предоставления таких сведений будут регулироваться подзаконными актами.

Предполагается, что реализация положений законопроекта не приведет к дополнительным бюджетным тратам.