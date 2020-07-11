РИАМО - 11 июл. Более 630 заявок по сопровождению поступило в центр мобильности пассажиров (ЦОМП) с запуска Московских центральных диаметров, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Чаще всего за помощью обращаются слабовидящие и пассажиры на коляске. Прирост количества заявок с момента запуска МЦД и до введения режима самоизоляции составил порядка 17%.

«Обращения поступали как от пассажиров из Москвы, так и из Московской области. Чаще всего к услугам инспекторов обращались слабовидящие пассажиры, на втором месте – пассажиры, использующие инвалидную коляску, а на третьем – дети с ограниченными возможностями», – сказал представитель пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Пик обращений в центр обеспечения мобильности пришелся на декабрь 2019 года и февраль 2020 года.

Специалисты ЦОМП бесплатно сопровождают пассажиров по всему маршруту следования, в том числе с пересадками между МЦД, метро и МЦК, а также помогают добраться на территории вокзалов до посадки в поезда дальнего и пригородного сообщения, до автовокзалов Москвы, на «Аэроэкспрессе» до терминала аэропортов, по городской территории до социальных объектов.

Инспекторы центра помогают пассажирам на МЦД, МЦК и Московском метрополитене с 07:00 до 20:00. Оформить заявку можно в мобильном приложении «Метро Москвы», позвонив по телефонам поддержки: 8-495-622-73-41 и 8-800-250-73-41 (бесплатный вызов) или заполнив соответствующую форму на сайте.